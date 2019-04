Política Bolsonaro abre o Planalto a políticos e atende 'no varejo' Presidente faz aceno a parlamentares e, nas duas últimas semanas, se reúne com 57 líderes partidários, deputados e senadores para consolidar base no Congresso

Crítico do que chama de "toma lá, dá cá" e das negociações por cargos, o presidente Jair Bolsonaro recebeu nas últimas duas semanas um total de 57 políticos, entre líderes partidários, deputados e senadores. Nesses encontros, Bolsonaro fez acenos aos parlamentares e atendeu, inclusive, o pequeno varejo. As reuniões representaram o gesto mais explícito do presidente a...