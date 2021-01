Política Bolsonaro abre 2021 com nova aglomeração em praia de SP, desta vez dentro d'água Enquanto a pandemia se agrava, presidente mergulhou de barco e foi cercado por apoiadores

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a provocar aglomeração no litoral sul de São Paulo nesta sexta-feira (1º). Durante a tarde, ele registrou em suas redes sociais um passeio de barco em Praia Grande, cidade vizinha a Guarujá, onde passa o feriado de Ano-Novo em uma base militar. Vestindo uma camisa do Santos, o presidente decidiu saltar do barco e merg...