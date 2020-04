Atualizada às 15:24 deste sábado (11/04/2020)

Ao chegar no local onde está sendo construído o Hospital de Campanha em Águas Lindas de Goiás, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) “correu” para abraçar o governador Ronaldo Caiado (DEM). Após o abraço, o democrata pediu que o presidente passasse álcool gel nas mãos.

A primeira informação de pessoas que estavam no local, publicada pelo POPULAR, era de que o governador havia pedido que Bolsonaro passasse álcool antes de se cumprimentarem. Vídeo enviado ao POPULAR, porém, mostra que o abraço ocorreu primeiro.

Caiado ainda tentou cumprimentar o presidente com o cotovelo, medida orientada pelas autoridades de saúde como forma de não contágio pelo coronavírus, mas Bolsonaro ignorou e o abraçou, afirmando que é preciso “ter contaminação total.” O governador correspondeu e depois disse: “Mas depois, aqui, presidente, ó: álcool gel”. O próprio Caiado estava com um frasco de álcool gel e despejou o produto nas mãos de Bolsonaro. Ambos usavam máscaras.

A avaliação é de que Bolsonaro tem agido para romper seu isolamento político, tentando a reaproximação com Caiado, que foi seu principal aliado político desde a eleição de 2018, e que rompeu com ele no fim de março, após pronunciamento em que o presidente criticou as medidas de isolamento adotadas por governadores, incentivando a população a retomar suas rotinas, além de classificar a Covid-19 como “gripezinha” e “resfriadinho”.

Bolsonaro chegou a Águas Lindas acompanhado dos ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e de Infraestrutura, Tarcísio Gomes, além do líder do governo na Câmara dos Deputados, Vitor Hugo (PSL-GO). No local, já o esperavam outras pessoas que caminharam com ele até uma tenda montada no local e debaixo da qual o presidente se encontrou com Caiado.

O presidente chegou usando máscara, mas, neste momento, rompe o protocolo, deixando o local e indo caminhar na rua, onde já se encontravam grande número de moradores locais que acompanhavam o evento. Para isso, Bolsonaro tirou a máscara, sem se importar com a aglomeração.

Bolsonaro, inclusive, tem criticado as medidas de isolamento como forma de conter o contágio pelo novo coronavírus.