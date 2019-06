Política Bolsonaro abandona entrevista coletiva após ser perguntado sobre Moro; veja Ao lado do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o presidente respondia perguntas sobre a reforma da Previdência quando foi questionado sobre o ex-juiz federal

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (11), em São Paulo, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) pareceu se irritar com uma pergunta sobre a situação do ministro Sergio Moro e foi embora do local. Ao lado do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente respondia perguntas sobre a refo...