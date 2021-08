Política Bolsonaro é recebido em igreja de Goiânia com declarações de apoio a ato de 7 de setembro Presidente participa do 1º Encontro Fraternal de Líderes Evangélicos, realizado na Assembleia de Deus Campinas

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), foi recebido na Assembleia de Deus Campinas, em Goiânia, na manhã deste sábado (28), com declarações de apoio. Bolsonaro participa do 1º Encontro Fraternal de Líderes Evangélicos. A agenda foi articulada pelo deputado federal Glaustin da Fokus (PSC). “Estamos com o senhor a favor da liberdade religiosa, da fam...