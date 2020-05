Política ‘Bolsonaro é maior ameaça ao combate à Covid-19 no Brasil’, alerta revista 'Lancet' Publicação médica diz que o presidente semeia confusão ao desrespeitar medidas de distanciamento contra o coronavírus e sugere que ele mude drasticamente o curso de seus atos ou deixe o governo

Uma das mais prestigiosas publicações médicas do mundo, a Lancet afirma em seu editorial desta semana que a maior ameaça à resposta do Brasil aos desafios da Covid-19 é o presidente Jair Bolsonaro. Com o título “Covid-19 in Brazil: ‘so what?’”, a revista repercute o já amplamente criticado “E daí? O que você quer que eu faça?” dito por Bolsonaro no último dia 28...