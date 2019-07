Política Bolsonaro é intimado a explicar nomeação de Eduardo para embaixada O deputado federal também deverá se manifestar

O presidente Jair Bolsonaro foi intimado pelo juiz André Jackson Maurício Júnior, da 1ª Vara Federal Cível da Bahia, a explicar a possível indicação do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ), como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O parlamentar também deverá se pronunciar. As informações são do Valor Econômico. André Jackson assinou o despacho na últ...