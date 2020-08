Política Bolsonaro é garoto-propaganda em outdoor apócrifo em defesa da cloroquina Apoiadores do presidente participaram de 'inauguração' da placa em Vitória, no Espírito Santo; publicidade fere regulamentação da Anvisa

Defensor do uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro se tornou involuntariamente garoto-propaganda do medicamento que não tem eficácia comprovada para a doença em um outdoor colocado por apoiadores no Espírito Santo. Em Vitória, a peça apócrifa de 9 metros de largura por 3 de altura traz a foto do presidente ao lado uma imagem de u...