Política “Bolsonaro é forte candidato a ser primeiro presidente a não se reeleger”, diz Flávio Dino A volta do ex-presidente Lula à arena política com a anulação dos seus processos pelo ministro Edson Fachin, do STF, fizeram arrefecer as suas movimentações para ser candidato à Presidência por uma frente de esquerda

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B), avalia que o presidente Jair Bolsonaro enfrenta o seu pior momento político desde que foi eleito. A combinação de uma atuação criticada durante a pandemia com a dificuldade de lidar com o Congresso levam o comunista a fazer projeções pouco otimistas para o atual presidente. “Bolsonaro é forte candidato a ser o prim...