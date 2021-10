Política Bolsonaro é criticado após visitar área de garimpo ilegal em terra indígena que prometeu anular 'Ele não é bem-vindo na nossa terra', diz coordenador-geral do Conselho Indígena de Roraima

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) visitou uma região de garimpo ilegal dentro da Terra Indígena (TI) Raposa Serra do Sol (RR), na terça-feira (26). Em discurso, o mandatário voltou a defender a legalização da atividade. A visita ocorreu na comunidade Flechal, município de Uiramutã, fronteira com a Venezuela. Um relatório recente do CIR (Consel...