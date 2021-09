Política Bolsonaristas começam a se concentrar no Autódromo de Goiânia A expectativa é de que saia um comboio de motos e carros em apoio ao presidente da República, no que foi apelidado de motocarreata

Bolsonaristas começam a enfileirar carros e motos nas redondezas do Autódromo de Goiânia, na manhã deste sábado (7), no que foi apelidado de motocarreata. A movimentação integra as manifestações convocadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), com foco na derrubada dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). As viaturas da polícia milita...