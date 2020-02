Política Bolsonarismo tem 8 mil assinaturas coletadas em Goiás e aposta na internet para criar partido Site do Aliança pelo Brasil conta com 262 mil cadastros; os cadastros não contam como assinaturas efetivas de apoio, mas ideia é tentar que as fichas sejam reconhecidas pelo TSE

Na busca pela criação de seu partido político, o Aliança pelo Brasil tem apostado no cadastro digital para adiantar o processo de assinaturas que devem ser apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para requerer a criação da legenda. Até o momento, foram feitos 262.136 cadastros no site do futuro partido, sendo 8.322 de Goiás. A intenção é tentar validá-los no TSE...