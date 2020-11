Política Boletim médico diz que Maguito precisa de suporte mínimo de aparelho Prefeito eleito de Goiânia segue internado na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein

O boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein nesta segunda-feira (30) informou que o prefeito eleito Maguito Vilela (MDB) continua traqueostomizado e em ventilação mecânica com parâmetros satisfatórios de oxigenação. O emedebista ainda respira com ajuda de oxigenação por membrana extracorporal (Ecmo), um aparelho que auxilia na oxigenação e no p...