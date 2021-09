Política Boca de urna na Alemanha aponta empate entre conservador e social democrata Eleições definirão novo chanceler do país para substituir Angela Merkel, no poder há 16 anos

Pesquisas de boca de urna nas eleições da Alemanha apontam para uma disputa acirrada entre Armin Laschet, do CDU (partido União Democrata-Cristã), e Olaf Scholz, do SPD (Partido Social-Democrata). O levantamento da emissora de TV ARD indica um empate entre os 2, com 25% dos votos para cada. Annalena Baerbock, do Partido Verde, aparece em 3º com 15%. A previsão da rede Z...