Política ‘Bloquear fake news com a Justiça é fantasia’

O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, declarou que há risco de imposição de censura quando se tenta combater a disseminação das chamadas “fake news” com medidas judiciais. Para ele, não há meios materiais nem recursos humanos que consigam enfrentar o problema “na velocidade necessária”. Próximo presidente do TSE, tribunal que co...