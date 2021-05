Política Voto de Gilmar Mendes é favorável a adesão de Goiás ao RRF com suspensão de dívidas Julgamento do Supremo sobre ações do Estado termina esta semana, com expectativa de decisão que beneficia Goiás

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu voto favorável ao pedido de ingresso de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), com a permissão de suspensão do pagamento de dívidas e ordem para renegociação do que deixou de ser quitado desde 2019. O julgamento será finalizado até sexta-feira (21) com o voto dos demais ministros. Em quatro ações,...