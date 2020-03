Política Verba publicitária do governo de GO bancou contas de luz de conselheiro do TCE, aponta investigação Documentos apreendidos e depoimentos de publicitário, aos quais O POPULAR teve acesso com exclusividade, indicam desvio de recursos em 2016

Verba publicitária do governo do Estado de Goiás foi utilizada para pagamento de contas de energia de duas fazendas do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) Kennedy Trindade, apontam investigações da Operação Sofisma, da Polícia Civil. Documentos apreendidos e depoimentos do publicitário Carlitos Ramos Verano, aos quais O POPULAR teve acesso com exclusividade, s...