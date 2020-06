Política Três vereadores de Goiânia testam positivo para coronavírus A Casa iniciou testes com todos os servidores e vereadores no dia 8 de junho

Pelo menos três vereadores de Goiânia testaram positivo para o coronavírus. Cabo Senna e Milton Mercêz (ambos do Patriota) confirmaram o diagnóstico, mas o terceiro nome não revelou publicamente e a direção da Câmara não informa, alegando que a publicidade deve ser de iniciativa pessoal. A Casa iniciou testes com todos os servidores e vereadores no dia 8 de junho....