Política TCE-GO revoga condenação de padre fantasma da Assembleia Há dois anos, tribunal havia determinado ressarcimento de R$ 1,3 milhão aos cofres públicos; defesa alegou boa fé e não observância de devido processo legal

Dois anos depois de condenar o padre Luiz Augusto Ferreira da Silva a devolver R$ 1,3 milhão aos cofres públicos, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) revogou a condenação em sessão na tarde desta quarta-feira (3). O julgamento ocorreu em recurso protocolado pela defesa, com relatoria do conselheiro Edson Ferrari, que pediu a substituição da condenação por t...