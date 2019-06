Política TCE-GO reprova as contas de Marconi e José Eliton É a primeira vez que o tribunal faz parecer contrário em quatro mandatos de Marconi

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) aprovou nesta terça-feira (4) parecer pela reprovação das contas de 2018 do governo de Goiás, nas gestões de Marconi Perillo e José Eliton, ambos do PSDB. É a primeira vez que houve rejeição do balanço nos quatro mandatos do governo Marconi. O relator, conselheiro Saulo Mesquita, apresentou 12 irregularidades que justif...