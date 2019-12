Política Supremo prorroga por mais 3 meses suspensão das dívidas de Goiás Ministro Gilmar Mendes atendeu a pedido do governo estadual e alongou prazo, que terminaria em 6 de janeiro

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou pedido do governo de Goiás e concedeu na quinta-feira (19) mais três meses de suspensão do pagamento das dívidas do Estado com bancos e o processo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O pedido de prorrogação da validade da liminar, concedida em junho e que venceria em 6 de janeiro, foi protocolado n...