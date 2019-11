Política STJ libera Juquinha das Neves do uso de tornozeleira Decisão também dispensa recolhimento domiciliar; defesa diz que perícias não apontam superfaturamento e que vai protocolar reclamação contra procurador no CNMP

Em decisão publicada no dia 5 de novembro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) liberou o ex-presidente da Valec José Francisco das Neves, conhecido como Juquinha das Neves, do uso de tornozeleira e do recolhimento domiciliar no período noturno. O POPULAR havia informado na semana passada que as medidas cautelares estavam valendo e que Juquinha seria um dos possíveis beneficiados pela decisão do Supremo Tribunal Federal...