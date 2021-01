Política Solidariedade indica Henderson Rodrigues para Secretaria Estadual de Esporte Ex-secretário de Trabalho no governo de José Eliton e recém-nomeado no município de Aparecida substituirá Rafael Rahiff

Indicado pelo partido Solidariedade, Henderson de Paula Rodrigues deve ser o novo secretário de Esporte e Lazer do governo de Goiás. Ele substitui Rafael Rahiff, que era da cota pessoal do governador Ronaldo Caiado (DEM). Henderson foi secretário de Trabalho de Goiás e diretor do Detran-GO nas gestões dos ex-governadores José Eliton e Marconi Perillo, ambos do PSD...