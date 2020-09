Política Secretaria da Economia e PGE defendem veto a isenção de armas Pareceres das duas pastas apontam inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto aprovado pela Alego no início do mês; governador tem até terça-feira para decidir

A Secretaria Estadual da Economia e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) emitiram pareceres em favor do veto do governo estadual ao projeto de lei de isenção de cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) na compra de armas de fogo e munições a algumas categorias do Estado. As duas pastas alegam vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade n...