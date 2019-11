O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PTB), bateu o martelo pela filiação ao PP. Pré-candidato à reeleição, ele fará evento na primeira semana de dezembro com a presença do presidente estadual da sigla, Alexandre Baldy, que tem base no município e é secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo.

O Giro já havia informado no dia 10 que as conversas estavam avançadas. O PP também acerta a adesão à base do governador Ronaldo Caiado (DEM), em articulações com vistas às eleições municipais e 2022. O Giro informou hoje que Baldy deve indicar o novo secretário de Cultura do Estado.