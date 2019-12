Política PSDB apresenta PEC para acabar com seguranças a ex-governadores Marconi Perillo, que já fez uso do direito, sugeriu a mudança ao líder do PSDB, Talles Barreto

Por sugestão do ex-governador Marconi Perillo, o líder do PSDB na Assembleia Legislativa, deputado Talles Barreto, apresentará nesta quarta-feira (4) proposta de emenda à Constituição (PEC) para acabar com o direito de ex-governadores a seguranças bancados pelo Estado. Marconi fez uso do direito em 2007 e no ano passado, mas agora diz não ver necessidade. Talles já con...