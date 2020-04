O PSDB goiano anunciou neste domingo nas redes sociais uma live (transmissão ao vivo) na segunda-feira (20), às 18 horas, com debate dos ex-governadores Marconi Perillo e José Eliton, e o presidente do diretório estadual, Jânio Darrot, prefeito de Trindade, sobre o enfrentamento ao coronavírus. Após a divulgação, uma turma de aliados de Marconi foi contrária à presença dele e o ex-governador acabou anunciando a desistência.

Seria o primeiro evento público de Marconi desde oututubro de 2018, quando perdeu a eleição para o Senado e foi preso por algumas horas na Operação Cash Delivery.

A live está marcada para o mesmo dia do anúncio do novo decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM), com flexibilização das medidas de combate ao vírus após dura queda-de-braço com o setor empresarial, com o qual Marconi mantém forte ligação. O novo documento será divulgado em entrevista coletiva às 10 horas, no Palácio das Esmeraldas.

De acordo com a divulgação do PSDB, a live vai tratar da economia do Estado, da discussão isolamento vertical x isolamento horizontal e da infraestrutura médica em Goiás. O partido informou ainda que haverá participação de deputados, prefeito e lideranças da legenda na live.

Aliados de Marconi contrários à participação disseram que nenhum dos três é médico, enquanto Caiado é, o que seria usado pelo democrata para rebater; que poderia ser interpretado como oportunismo, especialmente pelo silêncio do ex-governador por todo esse tempo; e ainda que o governador de São Paulo, João Doria, que é do PSDB e próximo a Marconi, tem adotado medidas semelhantes e agora até mais rígidas (com a prorrogaçãodo isolamento até 10 de maio) que o governador goiano.

Oficialmente, Marconi diz que o contrato de trabalho com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) recomenda evitar exposição de caráter político e fora do âmbito empresarial, daí a decisão por não debater. Ele deve encaminhar uma mensagem para a transmissão do partido.

O ex-governador participou de uma live recente em São Paulo promovida pela CSN sobre os reflexos da pandemia na economia para funcionários e convidados e ficou animado com o resultado.

José Eliton confirmou a participação na live e disse não ter informação de alterações. O blog não conseguiu contato com Jânio Darrot. A tendência é que a live seja mantida.