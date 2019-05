Política Procurador da Decantação 1 vê "estranhamento" em rejeição da denúncia e defende recurso Na decisão, o juiz apontou falta de provas do MPF e diz que a denúncia é "inepta"

O procurador Mário Lúcio de Avelar, responsável pela Operação Decantação 1, apontou "estranhamento" na rejeição da denúncia e disse esperar que o Ministério Público Federal (MPF) em Goiás recorra da decisão. Em licença para estudos fora do País, Mário Lúcio disse que as provas das investigações "evidenciaram a existência de organização criminosa operando no interior d...