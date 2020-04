Na lista de possíveis medidas de cortes por conta da crise do coronavírus, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira, propõe a redução pela metade da verba indenizatória, de R$ 26,35 mil mensais, até dezembro. Os 41 deputados estaduais têm a cota para gastos com o exercício do mandato, incluindo aluguel, alimentação, transporte, consultorias e demais despesas para manutenção do gabinete.

Em entrevista ao Papo Político, na CBN Goiânia, sexta-feira, o presidente da Casa falou da proposta. "Todos vamos sofrer com essa crise. Vai atingir todos. Nós não somos uma ilha. Precisamos dar nossa parcela de contribuição. Acho que temos de cortar na carne. Mas quem vai decidir não sou só eu. Vamos tomar medidas de ajustes conforme a maioria decidir", afirmou.

Lissauer tem conversado individualmente com os deputados em busca de apoio. Nos bastidores, a informação é que a resistência é grande, mas a maioria dos contatados até agora concorda com o corte.

O blog apurou que já tem deputado pedindo ressarcimento da verba indenizatória este mês, mesmo com a suspensão de atividades desde 16 de março. Os dados dos gastos do mês de março ainda não estão disponíveis no Portal da Transparência da Alego.

