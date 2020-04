O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), publicará decreto nesta segunda-feira (13) com medidas de cortes de gastos com pessoal por conta da queda de arrecadação provocada pela pandemia do coronavírus. O documento inclui suspensão de cerca de 3,1 mil contratos temporários, a maioria da área da educação, e de pagamentos de horas extras e outros adicionais, como auxílio transporte e gratificações por participação em conselhos.

Os cortes vão representar economia de cerca de R$ 30 milhões, segundo informações da Secretaria Municipal de Finanças, e vão atingir 27 mil servidores da ativa. A Prefeitura calcula queda de arrecadação de R$ 54 milhões este mês. O secretário Alessandro Melo Silva afirma que o município foi pego de surpresa com duas medidas que impactam nas finanças: as prorrogações de prazos de pagamento do Simples Nacional, pelo governo federal, e do IPVA, pela gestão estadual. As duas medidas retiram cerca de R$ 35 milhões do caixa da Prefeitura este mês.

Ainda de acordo com a Sefin, os temporários ficarão sem salário até a retomada das aulas presenciais nas escolas municipais, o que não ocorrerá este mês.

O POPULAR teve acesso em primeira mão ao decreto e revela as principais medidas.

Ficam suspensos:

- Contratos temporários, à exceção da saúde, assistência social e infraestrutura

- Pagamentos de gratificações por participação em 15 conselhos e comissões

- Pagamentos de indenização de transporte, auxílio locomoção e auxílio transporte, exceto a servidores da saúde

- Pagamentos de horas extras

- Substituição de servidores e consequentes pagamentos de horas extras

- Gratificações de atividade de pesquisa

- Concessão de progressão funcional na carreira e adicionais de incentivo

