Em nova versão sobre a ida do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) a São Paulo no mês passado, a Prefeitura de Goiânia informou que a viagem foi para "tratar primordialmente de assuntos pessoais" e negou que tenha havido gastos públicos. No dia 13 de julho, o blog revelou a viagem, com a contratação de um jatinho de táxi aéreo. A assessoria do prefeito havia dito que a viagem foi a trabalho, mas se recusou a informar a comitiva, as despesas e a agenda de compromissos do prefeito na cidade.

Diante da negativa de esclarecimentos, o blog solicitou respostas pela Lei de Acesso à Informação (LAI): o meio de transporte utilizado, com respectivo valor pago, a agenda de compromissos na cidade, comitiva e diárias.

Em resposta assinada pelo chefe de Gabinete do prefeito, José Alves Firmino, a Prefeitura disse que Rogério Cruz "aproveitando a ocasião de estar na cidade (São Paulo), buscou conhecer projetos de tecnologia, a fim de modernizar e desburocratizar a prestação de serviços à população".

Firmino diz ainda que não houve gasto público com o transporte utilizado nem pagamentos de diárias, e que o prefeito viajou sozinho.

No mês passado, a TV Anhanguera levantou preços de fretamento em empresas de táxi aéreo e apontou que um avião para até quatro pessoas para São Paulo custa R$ 21 mil. O salário do prefeito é de R$ 27 mil.

No dia 19 de julho, O POPULAR questionou diretamente o prefeito sobre a viagem e ele disse que se tratava de visita a uma empresa que fará "um grande evento" que a Prefeitura estava organizando para a capital e que a população ficaria sabendo "mais tarde".

Em outro pedido pela LAI, o blog solicitou informações sobre todas as viagens realizadas pelo prefeito este ano, mas a Prefeitura se recusou a responder afirmando que a solicitação é "desproporcional e desarrazoada" e que os dados estão no Portal da Transparência e no Diário Oficial do Município, o que não é verdade. Viagens divulgadas nas redes sociais do prefeito não foram localizadas no DOM nem no Portal da Transparência.