Política Policial que agrediu estudante em 2017 é promovido por merecimento Alvo de dois processos na Justiça Militar por agressão ao universitário Mateus Ferreira, o capitão Augusto Sampaio de Oliveira Neto foi promovido por merecimento em decreto do governador Ronaldo Caiado

Alvo de dois processos na Justiça Militar, por lesão corporal grave e abuso de autoridade, o capitão Augusto Sampaio de Oliveira Neto foi promovido, por merecimento, ao posto de major, em decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM) publicado nesta segunda-feira (17). Trata-se do policial que agrediu com cassetete o estudante universitário Mateus Ferreira da Silva, em m...