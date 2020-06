Política Polícia ouve Jorge Caiado e prevê conclusão de inquérito na próxima semana Primo do governador prestou depoimento na quarta-feira sobre áudio em que faz acusações contra o secretário de Segurança Pública

O delegado Fábio Meireles Vieira, da Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), prevê a conclusão do inquérito que investiga as acusações contra o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, na semana que vem. Jorge Caiado, primo do governador Ronaldo Caiado (DEM) que enviou um áudio com ataques ao secretário, prestou depoimento à P...