Política OS investigada na Operação Dardanários recebeu R$ 223 milhões do governo de Goiás Pró-Saúde administrou Hurso de 2010 a 2017 e é investigada na operação que prendeu Alexandre Baldy e Rafael Lousa

O organização social Pró-Saúde (Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar) recebeu R$ 223,5 milhões do governo de Goiás no contrato para gestão do Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso), citado na operação Dardanários, que prendeu nesta quinta-feira (6) o ex-deputado federal goiano Alexandre Baldy, presidente do PP estadual e secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, e o ex-p...