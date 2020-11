Política Na despedida de Iris, Prefeitura faz licitações de R$ 5,2 milhões para plantar flores na cidade Contratos para plantio por um ano são inéditos de acordo com pesquisa feita nos últimos 20 anos

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização (Comurg), realizou quatro licitações ao valor total de R$ 5,21 milhões para compra de plantas ornamentais, fertilizantes e adubos para enfeitar a cidade por um ano. Os contratos são inéditos, de acordo com pesquisa feita nos últimos 20 anos no Diário Oficial do Município. A primeira licitação ocorre...