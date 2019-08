Política Na última leva da folha de dezembro, Eliton recebe R$ 25 mil

O ex-governador José Eliton (PSDB) entrou no último lote de pagamento dos salários atrasados de dezembro de 2018, efetuado nesta quarta-feira (28). Como governador recebe R$ 25 mil, ele está na lista dos maiores salários do Estado. A folha de dezembro não foi empenhada na gestão de Eliton, o que gerou intensas críticas do governador Ronaldo Caiado (DEM). O democr...