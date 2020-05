O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, aprovado pelo Congresso e que segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, prevê repasses de R$ 874 milhões aos municípios goianos para compensar perdas com a crise. Deste valor, R$ 774 milhões são de uso livre e R$ 100 milhões para aplicação obrigatória nas áreas de saúde e assistência social.

O governo estadual receberá R$ 1,143 bilhão. Ao todo, o Estado terá, portanto, R$ 2,185 bilhões, divididos em quatro parcelas.

Em todo o País, a União destinará R$ 60 bilhões a Estados e municípios para compensar perdas e para investimentos no combate ao coronavírus. O programa também inclui suspensão de dívidas com bancos no valor de R$ 49 bilhões.

Veja abaixo quanto receberá cada município goiano.

****

E-mail: fabiana.pulcineli@opopular.com.br

Twitter: @fpulcineli

Facebook: fabiana.pulcineli

Instagram: @fpulcineli