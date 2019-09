Política MP-GO chama cadeia de Anápolis de "bomba-relógio" e pede interdição parcial Superlotado, CIS teve 12 mortes em 1 ano e 8 meses; ação pede transferência de 360 presos

O Ministério Público do Estado (MP-GO) protocolou ação na Justiça pedindo a interdição parcial da cadeia pública de Anápolis, com transferência imediata de 360 presos. O MP-GO chama o Centro de Inserção Social (CIS) do município de "verdadeira bomba-relógio", apontando superlotação, 12 mortes em 1 ano e 8 meses, fugas, baixo número de agentes e precariedade do local. A cadeia...