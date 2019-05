Política Marconi indica dois integrantes para Executiva nacional do PSDB

O ex-governador de Goiás Marconi Perillo indicou dois nomes para a nova Executiva nacional do PSDB: o ex-deputado Giuseppe Vecci será tesoureiro adjunto e o deputado federal Célio Silveira, um dos vice-presidentes. Aliados do goiano destacam que é o único Estado que terá dois representantes no colegiado, o que demonstraria prestígio do ex-governador junto ...