Política Lista de servidores com auxílio emergencial em Goiás sobe para 21,2 mil CGU ampliou base de dados fornecidos pelo TCE dos três poderes e estatais; levantamento aponta R$ 27,5 milhões em pagamentos indevidos

Com dados atualizados em maio de 2020, fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), a Controladoria Geral da União (CGU) fechou nova lista com 21.282 servidores públicos em Goiás que receberam auxílio emergencial de R$ 600 mensais do governo federal, em apoio à crise provocada pela pandemia do coronavírus no País. Deste total, 14.794 têm vínculo com os municípios e...