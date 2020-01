Política Lei barra nomeação de primo de Caiado no Conselho da Saneago

Ex-presidente da Goinfra e atual titular da Goiás Parcerias, Ênio Caiado foi indicado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), de quem é primo, para uma cadeira no Conselho de Administração da Saneago. Os conselheiros de Administração recebem R$ 9.479,51 mensais, segundo informações do Portal da Transparência da empresa. A nomeação está na pauta de reunião do Con...