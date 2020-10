Política Justiça indefere registro de candidatura do vereador Welington Peixoto Líder do prefeito na Câmara diz que vai recorrer, mas admite colocar seu pai, Sebastião Peixoto, como candidato

Com base na Lei da Ficha Limpa, o juiz eleitoral Wilson da Silva Dias indeferiu o pedido de registro de candidatura do vereador Welington Peixoto (DEM), líder do prefeito Iris Rezende (MDB) na Câmara de Goiânia. Conforme O POPULAR havia mostrado no dia 19 de setembro, o democrata foi condenado por colegiado no ano passado por comprar carteira da Ordem dos Advogados d...