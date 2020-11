Política Justiça Federal declara extinta pena de 7 anos de prisão de Amarildo Pereira Com a demora de 15 anos na conclusão do processo, juíza declara prescrição dos crimes; resta apenas condenação da Justiça Estadual, que será cumprida em regime aberto

Com a demora de 15 anos para o Judiciário condenar em definitivo o ex-vereador de Goiânia Amarildo Pereira por desvios de recursos públicos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os crime prescreveram e ele ficará livre da prisão. Em decisão do dia 28 de outubro, a juíza federal da 5ª Vara de Goiânia Gianne de Freitas Andrade extinguiu a pena de 7 anos contra o...