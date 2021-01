Política Juiz suspende ação de Paulo Daher contra Maguito Despacho determina suspensão enquanto durar internação do emedebista, por impossibilidade de citação

O juiz Leonardo Aprígio Chaves, da 2a Zona Eleitoral de Goiânia, determinou a suspensão da ação movida pelo ex-vereador Paulo Daher (PMN) contra o prefeito licenciado Maguito Vilela (MDB), enquanto durar a internação do emedebista. O juiz afirmou que não é possivel citar Maguito e há respaldo legal para o adiamento. A ação alega incapacidade civil do emedebista enquanto c...