Política Juiz eleitoral devolve ação que investiga Marconi à Justiça Federal Sem indícios de crime eleitoral, processos das Operações Cash Delivery e Confraria voltam para apurações de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa

As Operações Cash Delivery e Confraria, que investigaram o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e aliados em 2018, vão retornar à Justiça Federal por decisão do juiz eleitoral Mábio Antônio Macedo, da 135ª Zona Eleitoral de Goiânia, que afirma não haver indícios de crime eleitoral. Assim, os envolvidos voltam a ser investigados por corrupção, lavagem de dinheiro e organização c...