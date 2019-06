Política Juiz condena conselheiro do TCE-GO a perda do cargo Ação movida pelo MP-GO teve como base gravações telefônicas que indicam proximidade entre conselheiro Edson Ferrari e o ex-governador Marconi Perillo

O juiz Élcio Vicente da Silva, da 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual, condenou o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) Edson Ferrari à perda do cargo e suspensão dos direitos políticos por três anos em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. A ação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) é de maio de 2016 e teve como base c...