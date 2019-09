Política José Eliton planeja lançar livro este ano Ex-governador fala de sua experiência política e da relação com lideranças goianas no livro intitulado "Do Sertão à Montanha Da Montanha à Planície"

O ex-governador José Eliton (PSDB) pretende lançar ainda este ano um livro sobre sua experiência política, começando pelo primeiro contato com campanha eleitoral em 1982, ao 10 anos, em Posse (Nordeste Goiano), até sentar-se na cadeira do Palácio das Esmeraldas, em abril do ano passado. Intitulado Do Sertão à Montanha Da Montanha à Planície, o livro terá ...