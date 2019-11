Política João Furtado é alvo de operação que investiga Detran Justiça determina busca e apreensão e sequestro de bens do procurador do Estado na Operação Cegueira Deliberada

Atualizada às 11h18. O procurador do Estado e ex-presidente do Detran João Furtado de Mendonça Neto é um dos alvos da Operação Cegueira Deliberada, da Polícia Civil, com cumprimento de mandados de busca e apreensão em sua residência e no escritório e sequestro de bens no valor global de R$ 44 milhões. A operação investiga contrato de inspeção e vistoria veic...