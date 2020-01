Política Iris: "Não estou disposto a me reeleger e não vou assumir paternidade de candidatura" Prefeito descarta disputar eleições de outubro e diz que é preciso ter "desconfiômetro" ao citar seus 86 anos

No início do ano de eleições municipais, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), descartou disputar reeleição em outubro e disse que não vai "assumir paternidade de candidatura". Em entrevista coletiva durante a visita a obras de reforma e ampliação do Cais Chácara do Governador, o emedebista falou espontaneamente que vai entregar a prefeitura "arrumada" e que fazia u...