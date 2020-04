Política Iris define novos titulares para Seplanh e IPSM Com saída de auxiliares para disputar as eleições deste ano, prefeito escolhe substitutos; veja nomes

O secretariado da Prefeitura de Goiânia terá as primeiras mexidas por conta do calendário eleitoral. O secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Henrique Alves Pereira, e o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (IPSM), Paulo Henrique Rodrigues Silva, deixarão os cargos esta semana para disputar mandatos de vereador e serão substituídos p...